SEGURANÇA PÚBLICA

Reconhecimento facial encontra dois foragidos da Justiça em micareta no Sul da Bahia

Dois foragidos da Justiça foram localizados em uma micareta na cidade de Una, no Sul da Bahia. Os flagrantes aconteceram na noite de sexta-feira (2), com a ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).