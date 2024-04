INSHALÁ

Bell Marques passeia em Dubai com a família e brinca com nora em loja de ouro

O cantor Bell Marques desembarcou em Dubai, onde curte com a família um período de férias. Nas redes sociais, o artista divulgou nesta segunda-feira (1º) registros de um passeio no deserto e até um passeio com camelos. Bell viajou ao lado da esposa, Aninha Marques, dos filhos Rafa e Pipo Marques e da nora, Pati Guerra. Ele ainda compartilhou uma foto romântica para celebrar a amada.

No centro de Dubai, o cantor aproveitou para brincar com o casal momentos antes de visitarem uma loja de artigos de ouro. A cidade dos Emirados Árabes é considerada um dos melhores lugares do mundo para comprar artigos de luxo e jóias em geral. O mercado do ouro é uma das atrações turísticas mais importantes em Dubai onde os turistas do mundo inteiro aproveitam para desfrutar do local.