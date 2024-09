FAMOSOS

Bia Miranda assume que traiu ex e diz que ele estava com ela por interesse em dinheiro

Neta de Gretchen fez duras críticas ao rapaz em rede social

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 08:07

Bia Miranda e Gabriel Roza terminaram em 2023 Crédito: Reprodução

Bia Miranda, ex-participante do reality A Fazenda e neta da cantora Gretchen, usou as redes sociais para confirmar que traiu seu ex-noivo, Gabriel Roza. A jovem de 20 anos decidiu se manifestar após ter sido alvo de acusações por parte do rapaz.

No sábado (7), Gabriel afirmou que foi traído várias vezes durante o relacionamento, inclusive com o próprio irmão. Sem papas da língua, Bia confirmou e ainda debochou do ex.

"Eu te traí muito, você tem um chifre tão grande que nem consegue passar na porta, mas você aceitava, porque eu te sustentava", disse.

Os dois terminaram o relacionamento em março de 2023. Na época, Bia declarou que preferiu dar um fim à história porque percebeu que estava em um relacionamento abusivo.

Bia também aproveitou o desabafo para dizer que Gabriel ainda não superou o término. "Já se passaram três anos e parece que essa pessoa não tem senso de estar com uma mulher grávida, de estar com uma família. Vai curtir a sua família, sabe?", desabafou Bia, que continuou: "Ou porque ainda não superou. Supera, tá? Vai para o psicólogo! Ou é esse o jeito de ganhar dinheiro? É esse o jeito de se aparecer na internet? Então vai inventar outra coisa, cara. Vai inventar outra coisa! Você fica inventando coisas sobre mim, sobre mim, sobre mim, não vai mudar nada na sua vida".