HARMONIZADO?

Bianca Bin rebate críticas e nega que marido Sergio Guizé tenha feito procedimentos estéticos: 'Jamais permitiria'

Atriz interagiu com os internautas após especulações sobre a mudança de aparência do ator

Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 17:02

Bianca Bin e Sérgio Guizé Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Bianca Bin e Sergio Guizé foram juntos ao Prêmio Bibi Ferreira, considerado o evento mais importante do teatro brasileiro, e a atriz compartilhou uma foto com o marido que foi alvo de críticas por sua aparência. Nas redes sociais, os seguidores levantaram a possibilidade do ator ter passado por procedimentos estéticos.

"Coitado do Sergio... Era um homem forte, lindo, agora está fininho, que dó", disse uma. “Gente, ele fez harmonização facial? Não tá parecendo ele”, “Como ele tá diferente, quase não reconheço o Candinho haha”, afirmou outra internauta no X (antigo Twitter) bem-humorada.

Nos comentários, Bianca saiu em defesa do artista e negou que Guizé tenha feito qualquer intervenção estética. "Eu jamais permitiria, ele nunca fez procedimento estético, além do implante capilar com Dr. Tony Ruston, que está aí e não me deixa mentir", afirmou a atriz.

"Eu não tenho pena não. Acho que só melhora com o tempo. Se você soubesse... Hahaha! Mas não posso ficar fazendo propaganda do que é meu, pode tirar o olho hahaha", rebateu a global em tom de brincadeira.

Internautas reagem a publicação do casal no X Crédito: Reprodução / Redes Sociais