Biergarten anuncia edição especial para comemorar 8 anos em Salvador

Com público cativo há 8 anos, em Salvador, o Biergarten acaba de divulgar o line-up da edição comemorativa, que acontece no próximo dia 8 de outubro, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, a partir das 15h.



Numa mistura que promete surpreender o público, o cantor Faustão convida Marcio Mello para um show especial, no mesmo dia em que a Negra Cor de Adelmo Casé convida Ninha e Lutte convida Clariana. A grade fica completa com os DJs Secretinho e Libre Ana.