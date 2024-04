"REI LEÃO"

Blue Ivy, filha de Beyoncé, entra para elenco do live-action ‘Mufasa’

Após estrear nos palcos ao lado de Beyoncé, Blue Ivy irá dublar Kiara, no live-action "Mufasa: O Rei Leão"

O universo de “Rei Leão” vai ganhar um novo filme. Após o lançamento do primeiro live-action em 2019, o prelúdio “Mufasa” ganhou o primeiro trailer oficial nesta segunda-feira, 29.

Acompanhando Kiara, filha de Simba e Nala, “Mufasa: O Rei Leão” irá contar as histórias de Mufasa, o avô de Kiara. No novo live-action do reino animal, Blue Ivy Carter irá dublar a jovem leoa.