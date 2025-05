ENTRETENIMENTO

O poder das trilhas sonoras nos doramas: como as OSTs emocionam e marcam cada cena

Entenda por que a música é peça-chave nos K-dramas, reforçando emoções, ampliando o alcance das séries e conectando o público às histórias

M Márcia Luz



Gabriela Cruz

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2025 às 17:25

Uma das músicas mais conhecidas de Gaho - hitmaker de doramas - é Start Over, da série Itaewon Class Crédito: Divulgação

Se você gosta de assistir doramas é bem provável que consiga citar, pelo menos, três trilhas sonoras que lembram uma cena importante de alguma história especial ou que até já lhe despertaram emoções em momentos estratégicos das séries. >

A OST (Original Soundtrack) é um elemento indispensável para um bom dorama. É a música que vai dar ênfase à emoção de um momento importante, tornar uma cena inesquecível, conectar a atenção do público à história, aos dilemas dos personagens e traduzir o significado de uma cena quando os diálogos já cumpriram o seu papel. >

“A escolha da trilha serve para trazer à tona as emoções, direcionando o sentimento que o diretor quer trazer ao público. Nos doramas (dramas coreanos), as trilhas são mais direcionadas de forma comercial. Muitas vezes, você pode saber do que trata a trama somente vendo a letra da trilha sonora principal. Trilhas de dorama são, hoje, uma forma de divulgação audiovisual, pois a música divulga o dorama e vice-versa”, explica o produtor musical e rapper Samukera, que é brasileiro com descendência sul-coreana.>

Ele é especialista em produção audiovisual, já tendo colaborado com muitos artistas brasileiros e sul-coreanos, entre os quais os rappers Rashid, Drik Barbosa, Slim Rimografia, DJ Caique e Coruja BC1, além de parcerias com Rapercussion, Tale a Tale, Drunken Tiger, Koonta, Skull & Haha, MC Sniper e Tymee. O artista também já produziu trilhas para documentários, assinou direção e produção de videoclipes para MV Bill, Xamã e Fábio Brazza, e dedica-se à produção de trilhas para vinhetas de podcast e jingles.>

Seleção estratégica

Uma música não é escolhida para um dorama só porque é bonita ou tem um refrão e um arranjo marcantes. Cada OST é muito bem estudada; pode acontecer de a seleção ser feita a partir de uma música que já existe ou até ser uma composição específica para determinada história.>

“O K-drama teve uma vasta transição dos anos 2000 para os dias de hoje, com a evolução do K-pop e da cultura coreana através do K-wave (hallyu ou onda coreana). Cada vez mais podemos ver cantores(as) atuando em grandes ou pequenas produções (séries e filmes), de uma forma mais estratégica, com trilhas já estruturadas para casar com o tema”, explica Samukera. >

As trilhas se fixam exclusivamente para as séries e os filmes, pois elas complementam e ajudam a divulgar as produções. A trilha pode lembrar o dorama, e o dorama pode lembrar a trilha — ambos vão servir de marketing e renda, através da monetização dos plays. Ou seja, é uma renda que se autossustenta Samukera, especialista em produção audiovisual

Samukera, especialista em produção audiovisual Crédito: Divulgação

Rei das OSTs

Quando a gente pensa em trilha marcante de dorama, é quase impossível não lembrar logo da voz do cantor Gaho, que tem o poder de criar uma conexão emocional com o espectador em poucos segundos. Uma das suas músicas mais conhecidas é Start Over, da série Itaewon Class, e foi exatamente com essa composição que ele levou a premiação de Melhor OST no Mnet Asian Music Awards (MAMA), em 2020. A música é tão envolvente que, até hoje, é uma das preferidas do público e faz parte do setlist dos shows do artista.>

Este, porém, não é o único sucesso de Gaho quando se fala em OST. Vale a pena conhecer também outras músicas dele que embalam mais doramas, como Yellow Light (Sorriso Real); Running (Start-Up); Wind (Stranger 2); Not Over (The Last Empress); Time (Time); Memories (Jirisan) e Where In The Fog (Why Her). >

Gaho, o rei das OSTs Crédito: Divulgação



>

Mayra Dugaich, jornalista e autora da fanpage Brasil Gaho, em homenagem ao artista, recorda que, apesar da voz imponente, nem sempre Gaho cantou as músicas feitas para as séries. Como ele começou a carreira como compositor, no drama While You Were Sleeping, de 2017, a faixa Come to Me foi gravada pelo ator Lee Jong Suk. Outra composição dele é I Say, gravada pelo SHINee, em 2018.>

A partir de 2018, Gaho começou a interpretar as OSTs, como aconteceu nos dramas Time, A Última Imperatriz e Meu Terrius Secreto. O reconhecimento, porém, só chegou em 2020, quando gravou Start Over, a trilha de Itaewon Class, um grande sucesso da Netflix. >

"A música chegou ao topo dos charts coreanos após o lançamento, e ele ganhou o prêmio New K-Wave OST Award, no 2020 Soribada Best K-Music Award. Desde então, Start Over é usada como tema de motivação para cada novo ano que se inicia. A faixa Running, do drama Start-Up, também é uma das mais ouvidas pelos fãs", explica Mayra.>

Ela destaca, ainda, que a produção musical de Gaho não se resume aos doramas, mas a união entre o poder de composição e a interpretação das músicas com sua voz marcante — transmitindo a emoção que traduz o sentimento dos personagens — o fazem ser requisitado também para webdramas, webtoons, trilhas para comerciais e videogames.>

Outras produções e covers

Mayra conta que conheceu Gaho após ouvir a OST de Itaewon Class, em 2020. >

Assim que terminei o episódio, fui buscar quem cantava a música e me surpreendi com seu talento. Comecei a acompanhar seu trabalho autoral e sua carreira solo. Naquele mesmo ano, abri uma conta no X e conheci fãs de várias partes do mundo Mayra Dugaich, jornalista e autora da fanpage Brasil Gaho

Ela frisa que também gosta de Yellow Light, de Sorriso Real, que é muito animada, além de Memories, do drama Jirisan, que tem uma pegada mais rock.

>

Mayra Dugaich, jornalista e autora da fanpage Brasil Gaho Crédito: Divulgação

Vale destacar também que Gaho já agradou aos fãs fazendo covers de hits do K-pop e do pop internacional, de nomes como Blackpink, BTS, Ateez, Stray Kids, além de Harry Styles, Zayn, Lady Gaga, Benson Boone e Olivia Rodrigo.>

Nova banda

Após uma trajetória solo de sucesso, Gaho tem se dedicado à divulgação da banda Kave, que, na verdade, é uma formação que já está com ele há muito tempo, em shows e nas gravações dos álbuns solo Fireworks e Diamond, mas foi oficializada em julho do ano passado com o EP Flight of Ideas, debutando como grupo pela empresa Planetarium Records.>

Kave, nova banda de Gaho Crédito: Divulgação