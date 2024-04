VOZ INFANTIL

Filha de Beyoncé entra para o ranking da Billboard aos 6 anos e supera recorde da irmã; entenda

Rumi, que é gêmea do pequeno Sir, tem 6 anos e 9 meses, e conquistou o título em um dos rankings de música mais importantes do mundo graças à sua participação na faixa Protector, parte do álbum Cowboy Carter, último lançamento da mãe. Já Blue Ivy, que hoje tem 12 anos, estreou no ranking aos 7, também por uma parceria com a mãe: a canção Brown Skin Girl, da trilha sonora do live-action de O Rei Leão (2012). A música faturou um Grammy - o primeiro da primogênita.