BREAK MY SOUL

Beyoncé é homenageada em show do aniversário de Salvador: ‘Vontade de retribuir’

Larissa Luz cantou duas músicas da diva pop norte-americana no show realizado no Centro Histórico, no sábado (6)

Maysa Polcri

Publicado em 6 de abril de 2024 às 20:13

Larissa Luz, Luedji Luna e Banda Didá no show em comemoração ao aniversário de Salvador Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Em meio a mistura de sons e ritmos que marcou o show do aniversário de Salvador, no final da tarde deste sábado (6), teve espaço até para a norte-americana Beyoncé. A baiana Larissa Luz, anfitriã do espetáculo ao lado de Carlinhos Brown, fez uma releitura de dois hits da artista internacional. Na apresentação, as músicas Break My Soul e Cuff It ganharam os toques do pagodão.

Depois do show, em conversa com a imprensa, Larissa Luz explicou por quais razões decidiu incluir Beyoncé no repertório do show. A diva pop fez uma passagem meteórica em Salvador, em dezembro do ano passado, em um evento para fãs no Centro de Convenções.

“Eu sou fã, ela é uma referência para mim. Tudo que ela faz é muito bem feito e bem pensado. Achei massa ela vir para Salvador, isso movimenta a cidade de várias formas. Senti vontade de retribuir e, para além disso, quis falar sobre o interesse dos artistas de fora na nossa cidade. Por isso falei também que Michael Jackson e Paul Simon vieram para cá”, disse Larissa Luz.

O show

Carlinhos Brown e Larissa Luz conduziram com maestria o espetáculo que marcou os 475 anos de Salvador. A apresentação começou às 17 horas, com os sons da percussão do cacique Carlinhos Brown e a saudação de Larissa Luz.

O cenário escolhido para a apresentação foi a Praça Maria Felipa, antiga Praça Cairu, entre o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo. No palco montado especialmente para o show, foram projetadas imagens dos pontos turísticos da cidade.

Entre os convidados estavam Luedji Luna, Seu Jorge, Banda Didá e Escola de Samba Viradouro.