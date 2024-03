QUEEN BE, NOTA A GENTE DE NOVO!

Vídeo: Fãs de Beyoncé gravam flashmob em ponto turístico de Salvador

Fãs da cantora norte-americana Beyoncé se reuniram na tarde deste domingo (10), no Farol da Barra, em Salvador, para homenagear a diva do pop.

A atmosfera de ansiedade por uma apresentação de Bey na Bahia ganhou reforço ainda com o anúncio do lançamento de “Act II”, que sucede o aclamado álbum “Act I: Renaissance”, lançado em julho de 2022 como parte do primeiro ato da trilogia. O novo álbum será lançado no próximo dia 29, aniversário de Salvador - onde, aliás, a cantora norte-americana apareceu de surpresa, no dia 21 de dezembro, durante evento de lançamento do seu novo filme.