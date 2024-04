VIVA SALVADOR

Em cima do trio, Psirico e Magary Lord agitam o público de Cajazeiras

Dando início ao último fim de semana de comemorações pelo aniversário de Salvador, Magary Lord e Psirico animaram o público de Cajazeiras X no palco em formato de trio elétrico montado no Campo da Pronaica, nesta sexta-feira (5).

A enfermeira Danúbia Cardoso, 42, tinha acabado de buscar o filho Rafael, de dez anos, na escola quando viu a movimentação da festa. Não pensou duas vezes: segurando a mochila do filho, os dois dançavam animadamente ao som do artista.

Em frente ao trio, Sandra Lopes, de 36 anos, chamava atenção com seus passos de dança. Moradora de Cajazeiras desde que se entende por gente, ela afirmou que ter um evento como esse tão perto de casa foi uma oportunidade de se divertir sem precisar se preocupar com o deslocamento.

Por volta de 20h50, foi a vez de Psirico subir ao palco. Com um show em homenagem a entes queridos e a Davi, participante do Big Brother Brasil que é cria do bairro, Marcio Vitor mesclou o pagode a clássicos do samba, como Marinheiro Só.