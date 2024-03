GRATUITO

Festa para o aniversário de Salvador; veja programação de shows

Confira datas e horários do Festival Viva Salvador segue até dia 7 de abril

Doris Miranda

Publicado em 29 de março de 2024 às 05:00

Carlinhos Brown recebe Seu Jorge, Luedji Luna, Larissa Luz e Banda Didá no dia 6/4 Crédito: divulgação

O Festival Viva Salvador segue agitando a capital baiana até dia 7 de abril, para celebrar o aniversário de 465 anos da cidade. A programação contará com música, arte, lazer, esporte e gastronomia em vários bairros.

Transmitido para todo o país pelo segundo ano seguido, o ponto alto dessa maratona final de eventos do Viva Salvador será na Praça Maria Filipa (antiga Praça Cairu, no Comércio), no sábado (6/4), com shows de Carlinhos Brown, Seu Jorge, Larissa Luz, Luedji Luna e Banda Didá.

“Com esta programação, somada à quantidade de entregas, iremos fazer o maior e melhor aniversário da história dessa cidade. São tantas iniciativas que a gente precisa de um mês para celebrar. Efetivamente, eu tenho dito que esse ano de 2024 será o melhor da história da cidade”, disse Bruno Reis na época do lançamento da programação.

“Mais uma vez, nossa cidade vai estar nas manchetes de todo o Brasil. É a única cidade brasileira com cobertura nacional do seu aniversário. Com artistas negros e a participação dos blocos afro. Vamos mostrar para o Brasil e o mundo a pujança do povo negro da nossa cidade”, acrescentou o prefeito.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, afirmou que o festival foi idealizado principalmente para a população local: “A gente passa o ano inteiro pensando muito nos turistas, mas esse festival é muito para a população de Salvador”.

Programação de Shows

Sexta (5/4) - Psirico e Magary Lord, a partir das 18h, em Cajazeiras

Sábado (6/4) - Shows de Carlinhos Brown, Seu Jorge, Larissa Luz, Luedji Luna e Banda Didá, na Praça Maria Filipa (antiga Praça Cairu, no Comércio), às 16h

Sábado (6/4) - Exposição de Carros Antigos (Veteran Club do Brasil), com Rixô Elétrico de Fred Menendez, às 9h, no Estacionamento do Parque da Cidade

Sábado (6/4) - Expo Mulher, das 16h às 21h, no Largo do Santo Antônio

Domingo (7/4) - Show de Lançamento da Banda Mel 40 anos, às 12h, no Parque da Cidade