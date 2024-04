MENINOS REI

Larissa Luz terá figurino exclusivo de marca para show no Festival Viva Salvador

A primeira colaboração entre a marca e Larissa Luz foi durante o carnaval deste ano

Publicado em 4 de abril de 2024 às 20:03

A cantora Larissa Luz terá mais um figurino exclusivo assinado pela marca Meninosrei para show em homenagem aos 475 anos de Salvador Crédito: Divulgação

A cantora Larissa Luz terá mais um figurino exclusivo assinado pela marca Meninos Rei para o show do Festival Viva Salvador deste sábado (6), em homenagem aos 475 anos de Salvador. Na ocasião, a artista contará com Luedji Luna e Didá como convidados na Praça Maria Felipa (antiga Praça Cayru), no Comércio. A primeira colaboração entre a marca e Larissa Luz foi durante o carnaval deste ano.

“Para a ocasião, desenvolvemos um figurino que imprimisse glamour, mas que também tivessem as referências da nossa moda, o street style. Ficamos felizes pela escolha da cantora”, afirmam os irmãos Júnior e Céu Rocha, criadores da marca.

As peças desenvolvidas foram uma calça bombacho com cós de corsêt estruturado, gancho deslocado e bolsos utilitários. O top, meia taça com mangas volumosas que trazem maximalismo. Para finalizar o look, luvas de renda e um chapéu confeccionado pelo aderecista Luís Valasco.

O look faz um Hi-lo, onde as referências esportivas se misturam à elegância clássica da alfaiataria. Hi-lo vem do inglês “high-low” (alto e baixo, literalmente) e é um termo usado para definir looks combinados por peças opostas.

Meninos Rei é uma marca baiana, de Salvador, criada pelos irmãos Céu Rocha e Júnior Rocha, há seis anos. A marca começou em uma pequena produção e se expandiu, alcançando notoriedade no mercado da moda e consumidores. Atualmente, já estreou no maior evento de moda do Brasil e da América Latina, a SPFW ( São Paulo Fashion Week).

O trabalho reverencia a ancestralidade, tendo como base os tecidos africanos, ao mesmo tempo em que se conecta com o contemporâneo em criações modernas afro-urbanas, que se utilizam de técnicas como o patchwork, e abusam de modelagens ousadas, que fogem do óbvio. A proposta da marca é enaltecer nossa cultura ancestral.

LEIA MAIS Palco do Festival Viva Salvador terá identidade visual inspirada nas culturas africanas

Festival Viva Salvador

Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), adiantou que Larissa Luz e Carlinhos Brown serão os mestres de cerimônia da festa no sábado, que terá direção de Gil Alves. Quando Seu Jorge subir ao palco, ficará encarregado de interpretar criações musicais de compositores baianos junto aos anfitriões, enquanto Luedji Luna e a Banda Didá farão uma homenagem à força do feminino, aos blocos afro e ao samba reggae.

Para comportar todas as referências propostas, o palco também terá uma identidade visual inspirada nas culturas africanas. “No palco, trouxemos o prisma do arco íris presente na arte do projeto e o encontro do céu e da terra inspirado no orixá Oxumarê, que é também no tema da Viradouro (campeã do Carnaval do Rio de Janeiro), fazendo esse emolduramento equilibrado”, pontua Isaac. “A ideia é fazer algo realmente inusitado, com bastante significado que vai ser passado e transmitido para o Brasil inteiro”, completa.

Nessa semana, a programação musical do Festival Viva Salvador tem início na sexta-feira (5), com show de Magary Lord e Psirico, a partir das 18h, em Cajazeiras. Na Praça Maria Felipa, os shows de Larissa Luz, Carlinhos Brown, Seu Jorge, Luedji Luna e Banda Didá acontecem a partir das 16h30, no sábado (6), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Prefeitura de Salvador. Neste dia, uma das vias do Comércio será interditada para oferecer maior segurança para o público e o Elevador Lacerda vai funcionar até às 22h. Já no domingo (7), o show que comemora os 40 anos da Banda Mel ocorre a partir de 12h, no Parque da Cidade.