475 ANOS

Xanddy, Brown, Larissa Luz e Seu Jorge farão shows no aniversário de Salvador

Programação foi divulgada nesta quinta-feira (14)

Publicado em 14 de março de 2024 às 11:08

Larissa Luz, Seu Jorge e Carlinhos Brown farão encerramento do Festival da Cidade Crédito: Divulgação

As comemorações pelos 475 anos de Salvador terão uma vasta programação na cidade. Entre os destaques musicais, haverá shows de Xanddy, Carlinhos Brown, Larissa Luz e Seu Jorge. As apresentações começam no próximo sábado (16) e a programação se estenderá até o dia 7 de abril.

Xanddy sobe em um trio no sábado, na Praça João Martins, em Paripe. A apresentação começa às 18h.

No mesmo dia, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, haverá shows de Sylvia Patrícia com Sandra de Sá, e Ópera Buffa. No domingo (17), os shows serão de Alexandre Leão, Pedro Pondé e Tiri.

Na sexta-feira (22), na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, se apresentam DJ Belle, Marcia Castro e convidados. Também haverá gravação de audiovisual da roda de samba reggae. A programação começa às 16h30.

Também no Pelourinho, no sábado (23), as apresentações serão de DJ Belle, Nêssa convida Sambaiana, e Duda Diamba.

No mesmo dia, na Praça do Campo Grande, acontece o Bailes da Cidade, com as apresentações das orquestras da Câmara de SAlvador, Zeca Freitas e Paulo Primo, a partir das 17h.

No domingo (24), também no Campo Grande, haverá o show Roberta Campos convida Beto Guedes, e as apresentações das orqustras Sérgio Benutti e Fred Dantas.

A programação também chegará ao Food Park Salvador, na Boca do Rio. No sábado (23), os shows serão de Lincoln, DJ Xirita e Vanessa Borges.

Já na Ponta de Humaitá, no Mont Serrat, acontece o projeto "Vamos ver o pôr do Sol", com a banda Jammil, a partir das 17h30 do domingo (24). Na Orla do Parques dos Ventos, acontece o Pranchão com Mudei de Nome.

No dia 5 de abril, em Cajazeiras, acontece as apresentações de Magary Lord e Psirico.

Já no Parque da Cidade, no dia 7 de abril, acontece o show de lançamento da Banda Mel, 40 anos, a partir das 12h.