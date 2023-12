Dos boatos à realização do sonho: saiba tudo sobre o dia em que Salvador parou para receber Beyoncé

Beyoncé no Club Renaissance, em Salvador. Crédito: Matheus L8

Quando historiadores ou simples curiosos forem atrás da retrospectiva do ano de 2023 em Salvador, certamente vão se deparar com a data 21 de dezembro marcada na história como o dia em que a capital baiana parou para receber – de surpresa – a cantora norte-americana Beyoncé. O que começou como simples especulação no X (antigo Twitter) acabou como a realização do sonho de milhares de beyhives, nome dos fãs da ícone do pop, que apareceu por volta das 23h10, no Centro de Convenções Salvador, durante o Club Renaissance – festa promovida pela própria artista para divulgar o álbum e o filme "Renaissance”.

Tudo começou na terça-feira (19), quando os portais e fã clubes de Beyoncé anunciaram que haveria uma edição do Club Renaissance em Salvador reservado para convidados, que seriam selecionados com base em listas de inscrições organizadas pela base de fãs do Brasil. Desde aquele dia, surgiram os primeiros questionamentos a respeito da vinda da cantora para Salvador, mas tudo em tom de brincadeira.

Primeiras evidências

Na manhã de quinta-feira (21), a divulgação da estrutura do palco que foi montado no Centro de Convenções e o flagra de Yvette Noel-Shcure, assessora e publicitária de Beyoncé, passeando no Salvador Shopping aumentou os burburinhos dos fãs soteropolitanos. Às 16h44, o tweet de um fã sobre um jatinho com um modelo idêntico ao utilizado comumente pela cantora ter saído de Nova York rumo ao Brasil mobilizou de vez a rede social X. Milhares de pessoas passaram a rastrear a viagem em tempo real e fizeram os tópicos Beyoncé e Salvador ficarem entre os assuntos mais comentados do país pelo resto da noite.

Enquanto as especulações eram feitas, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, publicou um tweet com tom de suspense. “Não direi nada, mas haverá sinais!”, disse ele, que ainda colocou na mensagem o emoji de uma abelha e uma coroa, símbolos que identificam a artista.

Do aeroporto, fãs fizeram live do possível desembarque da cantora e da saída do comboio escoltado por agentes de segurança municipal, estadual e federal. A confirmação de que era mesmo Beyoncé acabou acontecendo através do Instagram da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCMS), por volta das 21h. Na publicação, a entidade compartilhou o vídeo dos agentes fazendo a escolta da cantora acompanhado de outro vídeo com montagem de cenas de shows de Beyoncé e imagens da corporação da GCMS.

Surpresa para os fãs

Por sua vez, parte dos beyhives estavam se preparando para assistir a pré-estreia do filme da ídola. Esse foi o caso do desenvolvedor de software Gabriel de Miranda, 27 anos, que até colocou o nome na lista para receber o convite do Club Renaissance, mas não foi contemplado. Para aplacar a frustração de não poder participar do evento, ele decidiu ir com o namorado e com os amigos para a sessão das 19h do filme Renaissance, no Shopping da Bahia. Mal sabia ele, àquela altura, que aquela decisão havia sido a mais certeira possível.

“Nós fomos para a sessão e, quando chegamos lá na fila para entrar, tinha equipe de reportagem e câmera. Começamos a achar aquela movimentação toda muito estranha, mas acreditei que era por conta do lançamento. Nós fomos para sala e, quando olhei de relance, vi Yvette, que é da equipe de Beyoncé. Foi aí que eu falei ‘pera aí, alguma coisa está errada’. As fanfics começaram a se acender na minha cabeça”, relata.

Para a surpresa de Gabriel e dos outros fãs que estavam naquela sala de cinema, todos que haviam comprado ingresso para aquela sessão haviam sido premiados com um convite para o Club Renaissance. Um ônibus fretado pela organização do evento conduziu todos eles para o Centro de Convenções. Na hora do anúncio, Gabriel pulou e abraçou seus amigos. Só que aquilo ainda era só o prenúncio do que viria a seguir.

Gabriel de Miranda, à direita, ao lado do namorado, no ônibus fretado pela equipe de Beyoncé rumo ao Centro de Convenções Salvador. Crédito: Acervo pessoal

“Cheguei no Centro de Convenções eufórico. Entrei no espaço e fiquei encantado com a organização, com a réplica que eles fizeram do palco do Renaissance. O pessoal estava servido de comida e bebida, estavam nos tratando muito bem, recebi um lencinho personalizado e um copo que eu até guardei. No meio daquela empolgação, as pessoas não paravam de falar da fanfic de que Beyoncé ia aparecer e não conseguimos tirar isso da cabeça”, conta Gabriel.

A ficha de que a ‘fanfic’ poderia ser real só caiu quando Gabriel viu as informações de que um comboio havia saído do aeroporto. “Eu falei ‘não é possível que eu vou ver ela de fato’. Eu só tinha saído de casa para assistir uma sessão de cinema de tarde, porque eu tinha que ajustar meu horário para conseguir assistir com meu namorado e, de repente, não só eu estava indo para o Club Renaissance, como, aparentemente, a fanfic de que Beyoncé ia aparecer em Salvador estava se tornando realidade”.

Quando o momento enfim chegou e Beyoncé subiu no palco, Gabriel ficou incrédulo. “Parecia ser realmente um sonho tudo isso estar acontecendo em Salvador. [...] Foi incrível. Eu não esperava vivenciar isso, e estou passando o dia inteiro lembrando, revivendo, emocionado”, conclui.

Gabriel de Miranda, à direita, e o namorado no Club Renaissance, em Salvador. Crédito: Acervo pessoal

Assim como Gabriel, o comunicador e escritor Lucas de Matos, 27 anos, também estava no cinema quando ficou sabendo que a diva pop viria para Salvador. Ele já tinha o convite para o Club Renaissance em mãos, mas havia preferido conferir o filme antes de ir para o evento.

“Na sessão, recebi mensagens de amigas que estavam no Centro de Convenções e vi indícios muito fortes [de que Beyoncé viria] no Twitter. Uma amiga me disse ‘estão transportando um carro para cá, se não for ela, é o Papa, então venha logo’. Então, eu e um amigo largamos o filme na metade e fomos”, narra.

“Dez minutos depois, quem subiu no palco foi a própria Beyoncé vestida de prata e parecendo uma deusa. Eu simplesmente não conseguia dar uma palavra sequer, fiquei em estado de choque. Depois, desabei a chorar, porque de fato foi um sonho realizado”, completa.

Lucas de Matos estava usando uma camisa com rosto de Beyoncé na pré-estreia do filme e durante o evento. Crédito: Acervo pessoal

Na cara e coragem

Sem ingresso para o Club Renaissance, a universitária Michele Torres, 20 anos, decidiu ir para o Centro de Convenções tentar a sorte de ver a ídola, de quem é fã há 10 anos. Ela conta que, quando chegou na entrada do local, encontrou inúmeros outros fãs e assumiu o risco de ficar ali ‘à espera de um milagre’ que, depois de horas e de muita fé, aconteceu.

“O que parecia um sonho continuou parecendo, porque é difícil de acreditar que foi real. A equipe foi maravilhosa, deu um suporte belíssimo. Tinha open de comida e bebida, então estávamos muito bem reforçados para aguentar a forte chuva. [...] Na hora que ela entrou e eu olhava ao redor, via o brilho misturado com lágrimas nos olhos de cada um, o grito que parecia que não saía. Foi uma loucura unificada e tenho certeza que para muitos foi um dos melhores dias de suas vidas. Para mim, foi. A Michele de 10 aninhos ainda encontra-se em êxtase”, declara.

Também corajoso, o estudante Felipe Heringer, 21 anos, estava sem expectativa de conseguir entrar, mas disposto a tentar a sorte junto com um amigo. Ao chegar no Centro de Convenções, ele assistiu os convidados terem acesso e estavam prestes a irem embora, quando viu as filas para o público geral serem formadas.

“Eles montaram uma fila para todo mundo que estava lá sem ingresso e começaram a botar o povo para dentro. Ficamos sem acreditar que íamos conseguir entrar e imaginamos que a Beyoncé iria estar lá, porque vimos a escolta dela. Foi ótimo. [...] Quando ela subiu no palco, foi uma loucura. Estou em choque até agora”, diz.

Boatos

Em portais e fã clubes, rumores de que Beyoncé teria reservado três andares do Hotel Fasano, no Centro Histórico de Salvador, mobilizaram ainda mais os fãs. Na tarde desta sexta-feira (22), a reportagem do CORREIO esteve no hotel e conversou com a equipe de funcionários, que disse que não poderia confirmar ou negar o boato com o intuito de resguardar a privacidade que o hotel mantém em relação a informações de hóspedes.

No entanto, uma publicação do cabeleireiro da cantora, publicada na manhã desta sexta em frente ao Hotel Fasano, alimenta indícios de que ela não foi embora. Na madrugada, fãs chegaram a acreditar que ela teria feito apenas um bate-volta, uma vez que o jatinho que foi usado para trazê-la foi rastreado a caminho de volta para os Estados Unidos.

No X, boatos apontaram, inicialmente, que a cantora norte-americana iria passar o Natal com a família em Trancoso, no Sul da Bahia. Um leitor do CORREIO também chegou a afirmar, através de um aplicativo de mensagens, que Beyoncé já tem viagem marcada para a Chapada Diamantina, com previsão de chegada nos dias 23 e 24 de dezembro.

Por hora, a localização da artista é uma incógnita, ainda que na descrição do seu perfil no Instagram ainda conste “Salvador, Bahia, Brazil” como local.