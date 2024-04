PARABÉNS, SALVADOR

Brown e Larissa Luz comandam show histórico em celebração aos 475 anos de Salvador

De um lado, os sobrados coloridos. Do outro, o pôr do sol no mar da Baía de Todos-os-Santos. O cenário perfeito elimina qualquer dúvida: não há melhor lugar para comemorar o aniversário da primeira capital do Brasil. Mesmo com a chuva que caiu sob o Centro Histórico antes do início do show, Carlinhos Brown e Larissa Luz conduziram com maestria o espetáculo que marcou os 475 anos de Salvador.