Em Salvador, Beyoncé teve encontro com reitora e estudantes da Uneb

A cantora Beyoncé encontrou a reitora, professores e estudantes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), na noite da quinta-feira (21), em sua passagem por Salvador.



De acordo com a instituição, a reitora Adriana Marmori, representantes de estudantes (Eduardo Arruda, Keysi e Manu Souza) e o professor Elizeu Clementino, que é secretário de Relações Internacionais da universidade, encontraram com a popstar por alguns minutos.



“Agradecemos o convite do Instituto Beygood e acolhida no espaço da TV Globo. Um dia histórico nas vidas de muitos jovens negros(as) da Bahia!”, diz a publicação da universidade. Em seu Instagram oficial, a Uneb compartilhou algumas da fotos do momento.