MÚSICA

BNegão revisita canções praianas de Dorival Caymmi em show

Apresentação acontece nesta quinta (30), às 20h, no Cineteatro 2 de Julho, da Federação

Doris Miranda

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:00

bnEGÃO E Crédito: Ândrea Possamai / Divulgação

Integrante fundador do Planet Hemp, rapper com uma carreira consolidada, BNegão apresenta nesta quinta (30), às 20h, no Cineteatro 2 de Julho, Federação, o show BNegão canta Caymmi. No repertório, o cantor carioca mergulha na força mística do mar, conduzindo o público por emoções intensas entre beleza, tensão e memória afetiva através do cancioneiro do ícone da música popular brasileira.

As letras de Dorival Caymmi ganham uma perspectiva mais intimista na voz do rapper, acompanhada pelo violão de Bernardo Bosisio, criando uma conexão entre tradição e contemporaneidade.

BNegão é uma das principais referências de uma musicalidade que transcende o hip-hop no Brasil. Responsável por uma sonoridade única, resultado da fusão de ritmos brasileiros como samba, funk e MPB, o artista produz letras fortemente marcadas por críticas sociais e políticas.

O projeto de cantar Caymmi começou há seis anos com a gravação do samba Morena do Mar, que integra o álbum Caymmi (1972) do velho Dorival. Um dos últimos sucessos populares da obra do compositor baiano, o samba corteja Iemanjá como um velho pescador.

É com esse espírito de reverência à orixá das águas, aos amores embalados pelas ondas do mar, que Bernardo Santos, vulgo BNegão, canta os samba de Caymmi, o eterno Buda Nagô.