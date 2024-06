TV

Boninho inicia seletivas para o BBB 25 e revela spoiler: 'Está cheio de surpresas'

"Será que vai ter Big Brother Freeze?", questionou Boninho

Estadão

Publicado em 25 de junho de 2024 às 11:26

Big Brother Brasil Crédito: Reprodução Digital | Rede Globo

O BBB 24 acabou faz pouco mais de dois meses, mas o BBB 25 já está vindo com tudo. Boninho, diretor do reality, compartilhou em seu Instagram, na última segunda-feira, 24, que ele, Rodrigo Dourado e Angélica Campos iniciaram as seletivas para o programa.

Em um vídeo feito diretamente do aeroporto do Rio de Janeiro, Boninho revelou que a primeira parada da seletiva iria ser na cidade de Curitiba, capital do Paraná. "Partiu Curitiba BBB", disse Dourado. "Começando o BBB a seleção, agora não para mais", completou Boninho.

Na legenda, Boninho ainda completou dando spoiler sobre uma possível novidade do programa. "É só o começo do BBB 25, que já está cheio de surpresas para a nova temporada! Será que vai ter Big Brother Freeze?"