LUXO

Final da 'Dança dos Famosos' terá presença especial de Antonio Banderas

Domingão com Huck com ator internacional vai ao ar dia 7 de julho

Crédito: Divulgação do filme 'Dor e Glória'

O programa Domingão com Huck terá a presença de um ator internacional na final da Dança dos Famosos. No dia 7 de julho, Antonio Banderas vai abrilhantar o programa da Globo.

Além dele, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes também marcará presença na final. A comunicadora foi convidada por Luciano para também estar no último dia de competição após ele dizer que queria ver Fátima dançando tango com o ator internacional.

A ex-comandante do programa 'Encontro' aceitou, Huck disparou: "Eu que me vire agora para conseguir o Antonio Banderas". A presença do artista internacional está certa, mas segundo o jornal O Globo, não há confirmação de que o ator, de fato, vai se apresentar.