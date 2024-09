FAMOSOS

Branco Mello retorna ao Titãs após cirurgia para remover tumor na amígdala

Ao lado de Sérgio Britto e Tony Bellotto, o show, que resgata clássicos do Titãs, empolgou o público. Com a voz rouca, Mello cantou quatro músicas como a voz principal e participou de todo o espetáculo tocando baixo no Espaço Unimed, em São Paulo, neste sábado, 28.

"Esta noite é especial, com a volta do Branco Mello", disse Tony Bellotto. "Tivemos que fazer um show sem ele, que ficou um período hospitalizado. Ele é um exemplo de motivação", afirmou.

A apresentação também contou com as participações especiais de Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, e da cantora Bruna Magalhães. Integrante do projeto, Beto Lee arrumou a cadeira para o pai sentar ao seu lado no palco. A atriz Malu Mader, casada com Tony Bellotto, estava na plateia.