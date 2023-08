Bruna Biancardi conta primeiras impressões da Arábia Saudita

Namorada de Neymar, a influencer Bruna Biancardi compartilhou em suas redes sociais as primeiras impressões sobre o país que será a nova casa do jogador: a Arábia Saudita. O atleta, que morava em Paris, assinou contrato com o Al-Hilal, clube de Riad, capital do país.



"Eu acabei de chegar, não sei ainda muita coisa, li um pouco sobre a cultura, mas preciso me aprofundar. Então, com o passar dos dias, eu vou descobrindo as curiosidades e vendo tudo como funciona, vou contando para vocês", disse, em vídeos publicados nos Stories neste sábado (19).