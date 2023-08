Neymar desembarca na Arábia Saudita e é recebido com festa

Neymar já está na Arábia Saudita. Novo reforço do Al-Hilal, o atacante desembarcou em Riad nesta sexta-feira (18), após quase sete horas de viagem desde Paris. O camisa 10 chegou usando um enorme pingente de crucifixo no cordão, assim como um cachecol do novo clube. Foi recebido com muita festa e não parou para falar com os jornalistas presentes no local.



A apresentação do brasileiro está marcada para o próximo sábado (19), antes do jogo contra o Al-Feiha, às 15h, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. A partida, aliás, teve que mudar de local para abrigar mais torcedores. Foi transferida para o Estádio Rei Fahd, que tem capacidade para 68 mil pessoas. Todos os ingressos já teriam sido vendidos.