Diniz revela conversas com Neymar: 'Talento muito raro do futebol'

Neymar retorna à Seleção Brasileira após se recuperar de lesão. Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Fernando Diniz convocou pela primeira vez a Seleção Brasileira nesta sexta-feira (18). Um dos nomes presentes na lista foi do atacante Neymar, anunciado nesta semana pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. O treinador revelou que conversou com o camisa 10 antes da convocação e viu o jogador "muito disposto" para voltar à Amarelinha. Vale lembrar que, após a eliminação na Copa do Mundo do Catar, o atacante havia deixado seu futuro na equipe em aberto.

"De fato, o Neymar externou todas essas coisas, tanto o desejo de a gente trabalhar junto e lá no início a vontade de repensar a participação dele na seleção. Conversei com ele recentemente e ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade de a gente construir uma história na aqui na Seleção", comentou Diniz, em entrevista coletiva.

"Eu, em princípio, fazendo o trabalho o melhor possível, tenho contrato de um ano. Mas o Neymar quer ficar e ajudar a Seleção. O que eu tenho para falar da minha conversa com ele é isso", completou.

Neymar não era chamado para a Seleção desde a Copa do Mundo, em novembro do ano passado. Ele se recuperava de uma grave lesão no tornozelo em fevereiro e não esteve disponível nas duas últimas Datas Fifa. Ficou fora de ação até este mês, quando retornou em um amistoso do Paris Saint-Germain, antes de ser anunciado pelo Al-Hilal.

"Vocês já sabem o que penso em relação a ele, mas vou repetir: é um jogador que é muito difícil aparecer outro. Um talento muito raro do futebol mundial e merece até o final de sua carreira, pelo imenso talento que ele tem, escrever o capítulo mais bonito da sua história. Que pra mim ainda não foi escrito", completou.

Diniz também comentou sobre a presença de jogadores do futebol saudita, nova sensação mundial, em sua lista. Além de Neymar, outro atleta convocado se transferiu recentemente para a Arábia Saudita: o zagueiro Ibañez, que deixou a Roma e foi para o Al-Ahli. É a primeira vez na história que o país emplaca representantes na seleção brasileira.

Com a dupla, a liga saudita teve o mesmo número de representantes na convocação de Diniz que a Espanha. O país com mais jogadores foi a Inglaterra, com dez, seguido de Brasil e França, com quatro cada. Já a Itália teve um (veja lista no fim).

"É uma novidade para o mundo do futebol essa inserção da Arábia Saudita. Na aquisição de jogadores com idade para ainda estar na Europa. Passaremos a olhar. Não sabemos como será para frente. É o desempenho deles que vai dizer. E quando eles forem convocados, como vão desempenhar dentro da seleção", comentou Diniz.

O técnico ainda foi questionado se a presença de atletas considerados 'selecionáveis' no nada tradicional futebol árabe preocupava. Alex Telles, Fabinho, Malcom e Firmino, que já estiveram presentes em outras convocações, também chegaram recentemente na Arábia Saudita.

"Em princípio, a gente não sabe o que vai acontecer. Quando não se sabe o que vai acontecer, gera preocupação. Tomara que eles consigam estruturar a liga e seja competitiva. O fato de levar jogadores já torna mais competitiva, mas isso não faz ela se tornar competitiva automaticamente", afirmou.

"Em relação ao Neymar, tivemos uma conversa. Obviamente que a competitividade da Europa é uma e a Arábia Saudita pode ser outra. Não sabemos como vai ser. O Neymar está com muita vontade de escrever essas páginas bonitas que faltam na história dele como jogador. Essa vontade será capaz de superar qualquer dificuldade em relação à competitividade da Arábia Saudita em relação ao futebol europeu", seguiu.

A estreia de Diniz será no dia 8 de setembro, quando o Brasil encara a Bolívia, no Mangueirão, em Belém. Na sequência, a equipe visita o Peru, no dia 12 de setembro, em Lima.

