Paquetá é retirado às pressas da convocação da Seleção Brasileira

Lucas Paquetá, do West Ham, foi retirado da convocação da Seleção. Crédito: West Ham/Divulgação

A primeira convocação de Fernando Diniz à frente da Seleção Brasileira chamou a atenção por uma ausência: Lucas Paquetá. Figurinha carimbada na equipe, o meia foi cortado às pressas após se tornar alvo de uma investigação na Inglaterra por possíveis violações de apostas esportivas.

Em entrevista coletiva, Diniz confirmou que o jogador do West Ham estava na lista original. O treinador disse que gostaria de contar com o atleta de 25 anos, mas que optou por preservá-lo neste momento.

"O que me protege na vida é a verdade. Paquetá estava na lista. É um jogador que eu gosto muito. É uma questão de preservação, deixá-lo resolver essas questões, que excedem o jogo. Deixá-lo mais à vontade para resolver era o mais adequado a fazer", afirmou.

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) investiga apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas a Lucas Paquetá. Elas teriam ocorrido em uma partida em que o meia entrou em campo.

O caso fez o Manchester City, que estava interessado na contratação do jogador, suspender as tratativas. O time comandado por Pep Guardiola chegou a oferecer 70 milhões de libras (R$ 443 milhões) pelo brasileiro, mas o West Ham havia recusado a proposta.

Na Inglaterra, a fiscalização contra envolvimento de jogadores de futebol com apostas esportivas é grande. Atletas são proibidos de fazerem apostas, estando eles envolvidos nos jogos apostados ou não. Recentemente, o atacante Ivan Toney, do Brentford, foi suspenso de todas as atividades por oito meses por infringir as regras. O West Ham e a CBF esperam pelo desenrolar das investigações.

"Tivemos estes problemas aqui no Brasil. Isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. É um jogador que eu adoro, embora nunca tenhamos trabalhado juntos. A CBF vai estar com as portas abertas para recebê-lo assim que ele resolver positivamente essas questões que tivemos de última hora", disse Diniz.

Lucas Paquetá, de 25 anos, tem 42 jogos e nove gols marcados com a camisa da seleção brasileira. Ele foi um dos titulares de Tite na última Copa do Mundo, disputada no fim do ano passado, no Catar. Diniz preferiu não revelar quem foi convocado no lugar do meia do West Ham. Para o setor, foram chamados André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Raphael Veiga.

Ainda durante a entrevista coletiva, o técnico foi perguntado uma terceira vez sobre Paquetá. Demonstrou certa impaciência e, em tom mais ríspido, afirmou que a decisão de removê-lo da convocação foi dele. "É uma decisão minha. A CBF não tem interferência na decisão. Conversei com o presidente Edinaldo. Combinamos de não fazer nenhum julgamento. Estamos preservando o Paquetá para ele resolver com a maior tranquilidade possível. Não falo mais sobre o assunto".