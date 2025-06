ELA VAI VOLTAR!

Amanda Nunes confirma volta ao UFC após dois anos de aposentadoria

Baiana aceitou o desafio de Kayla Harrison: 'Eu estou mais do que feliz de voltar e lutar com você'

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2025 às 07:58

Amanda Nunes confirmou retorno após dois anos de aposentadoria Crédito: Ed Mulholland/Zuffa LLC

A aposentadoria de Amanda Nunes vai acabar. A Leoa, que está longe dos esportes de combate há quase dois anos, anunciou seu retorno ao MMA durante o UFC 316, em Newark, Nova Jersey (EUA), no último sábado (7). A confirmação veio depois que Kayla Harrison derrotou Julianna Peña e conquistou o cinturão inédito do peso-galo (até 61kg) após vitória por finalização ainda no segundo round. >

Após o combate, a nova campeã chamou Amanda Nunes, que estava nas primeiras fileiras do Prudential Center, para subir no octógono e a desafiou. A baiana de Pojuca prontamente aceitou, e ainda realizou uma encarada respeitosa com sua próxima adversária.>

"Definitivamente (vou voltar). A gente sabia que isso ia acontecer. Estou mais do que feliz de voltar e lutar com você. Parabéns, ótimo trabalho e nos vemos lá na frente!", disse a Leoa. Ela estava longe dos octógonos desde junho de 2023, quando venceu Irene Aldana e anunciou a aposentadoria.>

Considerada uma das maiores lutadoras de MMA de todos os tempos, Amanda Nunes permaneceu na ativa por 15 anos, participou de 28 duelos e saiu vencedora em 23 oportunidades. Ela, inclusive, se tornou a primeira mulher na história a ser campeã em duas divisões diferentes da organização. A baiana havia encerrado sua trajetória como detentora do cinturão peso-galo e peso-pena.>