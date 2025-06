VÔLEI

Brasil é superado pela Itália e dá adeus à invencibilidade na Liga das Nações

Seleção feminina caiu para a adversária por 3 sets a 0 no Maracanãzinho

A seleção brasileira feminina de vôlei não está mais invicta na Liga das Nações. A equipe perdeu a primeira partida na competição neste domingo (8), no Maracanãzinho, quando foi superada pela Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 29/27.>

Antes de enfrentar as italianas, atuais campeãs olímpicas, o time comandado por José Roberto Guimarães tinha vencido a República Tcheca (3 sets a 0), os Estados Unidos (3 sets a 0) e a Alemanha (3 sets a 2). A Itália, por outro lado, continua invicta no torneio. O time europeu venceu os Estados Unidos, a Alemanha, a Coreia do Sul e, agora, o Brasil.>