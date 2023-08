Seleção é convocada por Diniz para Eliminatórias; veja lista

A era Fernando Diniz na Seleção Brasileira começou oficialmente. O técnico interino fez sua primeira convocação na tarde desta sexta-feira (18), direto da sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogadores chamados farão parte do grupo que vai disputar as duas rodadas iniciais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



Veja a convocação da Seleção:





Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Olympique de Marselha)



Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense)



Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Joelinton (Newcastle), e Raphael Veiga (Palmeiras)



Atacantes: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Junior (Real Madrid)