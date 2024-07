ANSIEDADE

Brunna Gonçalves se manifesta após boatos de possível gravidez do primeiro filho com Ludmilla

A cantora Ludmilla ligou para vários amigos próximos para informar que estava feliz com uma situação que viveu há alguns dias, e os seguidores especularam que Brunna Gonçalves, esposa da artista, estaria esperando o primeiro filho do casal.

No entanto, mesmo com a internet fervorosa imaginando a primeira gravidez da dançarina, a própria ex-BBB negou a informação alegando que tudo não passava de um boato.

Vale lembrar que, durante entrevista ao PodPah, no YouTube, Ludmilla chegou a explicar para os fãs que o processo de fertilização in vitro é difícil realizar atualmente nas duas devido às agendas que são cheias. No entanto, as duas estão contando os minutos para ver um bebê rodando pela casa.