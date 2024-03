CASO DE POLÍCIA

Bruno, da dupla com Marrone, presta depoimento em investigação de transfobia contra repórter

Em maio de 2023, Bruno concedeu uma entrevista a Lisa Gomes, jornalista da RedeTV!, que realizava uma cobertura da apresentação da dupla do sertanejo no Vila Country, em São Paulo Pouco antes do início da entrevista, o cantor perguntou à repórter: "Você tem p***?", se referindo ao órgão sexual masculino.

À época, Lisa se pronunciou, afirmando ter se sentido "invadida" "Ele me fez ter crise de ansiedade, que não queria ter novamente. Estou a base de calmante. A situação foi muito constrangedora, me machucou demais. Lutei a vida inteira contra o meu corpo, nunca o aceitei. E tenho que lidar ainda com esse tipo de coisa? Ele me colocou num lugar que não queria voltar", disse.

"Na noite de ontem o cantor Bruno fez questão de ligar e conversar com a repórter Lisa Gomes. Com o coração aberto, e depois de entender toda a problemática do processo de transição, ele postou em suas redes. O cantor se disse realmente envergonhado, e reafirmou que a conversa com Lisa foi muito esclarecedora. ‘Ela é do bem, e me mostrou com muita sinceridade que as marcas de todo um processo de vida são eternas, e que cada "brincadeira" de péssimo gosto como a minha pode trazer tudo à tona. Meu pedido de perdão se estende a todos que passam por isso, ou por processos semelhantes. Acreditem, não estou aqui para dar uma resposta para internet, acho que esta resposta é muito mais para mim. Espero que abra os olhos de outras pessoas também’."