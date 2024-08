DANÇA

BTCA apresenta nova coreografia Gostoso no Espaço Xisto

Apresentações acontecem nesta sexta (16) e sábado (17)

Da Redação

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 07:00

BTCA em cena do espetáculo Gostoso Crédito: Fábio Bouzas/divulgação

Depois de uma temporada de estreia na Sala do Coro do TCA, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) leva o espetáculo Gostoso para o palco do Espaço Xisto Bahia neste fim de semana, Inspirado na jornada migratória do sertão ao litoral, a montagem aborda a identidade forjada pelas diferenças culturais da Bahia. Com direção e criação coreográfica de Leandro de Oliveira, Gostoso será apresentado sexta (16) e sábado (17), às 19h.

As apresentações marcam a chegada da companhia pública de dança da Bahia à sua nova sede temporária, já que as salas de ensaio do BTCA no Complexo do Teatro Castro Alves estão fechadas para obras da terceira etapa de reforma do Novo TCA. Durante este período, o Balé ficará alojado no Espaço Xisto da Bahia, promovendo também dentro de suas atividades a integração com outras companhias de dança do estado.

No dia 16, após a apresentação, o público poderá participar também de um bate-papo com o elenco e a direção do balé.