INTERNAUTAS ATACARAM

Cabeleireira que viralizou é criticada por cobrar R$ 8 mil no corte e rebate: 'Magoada'

A cabeleireira Gue Oliveira, que viralizou nas redes sociais ao mostrar a transformação radical de um garoto de 12 anos, foi criticada após revelar os valores que cobra pelo corte de cabelo e pelas mudanças no visual que faz no salão e compartilha nas redes sociais.

Ao ser questionada sobre os valores dos serviços em entrevisa ao Podcast do Joel Jota, Gue revelou que cobra R$ 3 mil por um corte simples e R$ 8 mil por uma 'Transformações às Cegas'.

'No combo às cegas você faz transformação de cor e corte, e você não vê o processo. O corte normal, que você vai só para cortar o cabelo mesmo, olhando no espelho, é três mil', disse.

Um trecho da entrevista viralizou no Instagram, e muitos internautas criticaram o que consideraram um valor alto demais para o corte.

'Imagina pagar 8 mil pra fazer um negócio às cegas na cabeça e odiar? Deus me livre', escreveu uma seguidora do perfil Segue a Cami, que divulgou o trecho do vídeo.