TELEVISÃO

Cacau produzido na Bahia é destaque do Globo Repórter desta sexta, 15

Repórter Camila Marinho, da TV Bahia, visitou o sul do estado e gravou para a edição do programa sobre o chocolate

O ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira, dia 15/03, fala de uma paixão mundial que vem conquistando prêmios internacionais: o chocolate. O programa mostra o poder do cacau no país, os benefícios para a saúde e como o chocolate brasileiro está conquistando os paladares mais exigentes mundo afora. No sul da Bahia, a repórter Camila Marinho acompanha uma produção de cacau fino mais justa e sustentável, tradição que voltou a reinar na região. Camila ainda mostra os processos do chocolate da árvore até a barra e a variedade de pratos que podem ser feitos a partir do fruto.