FAMOSOS E POLÍTICOS

Caetano Veloso vai processar Carlos Bolsonaro por uso indevido de música; entenda o caso

A publicação tinha a imagem do perfil Advogados de Direita Brasil e a divulgação de dados da Lei Rouanet, ao som da canção. O Leãozinho foi lançada em 1977 no álbum Bicho.

A ação judicial movida para impedir o uso não autorizado de músicas por parte de políticos não é exclusiva ao Brasil. Recentemente, Celine Dion se pronunciou sobre o uso de My Heart Will Go On pelo candidato à presidência dos EUA, Donald Trump.