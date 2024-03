MÚSICA

Campo Grande vai ter show de Beto Guedes e cinco orquestras

Roberta Campos também se apresenta neste fim de semana (23 e 24) na programação do Festival da Cidade

Publicado em 21 de março de 2024 às 11:00

Orquestra Sergio Benutti Crédito: divulgação

O Campo Grande será palco das celebrações do aniversário de Salvador, recebendo no sábado (23) e domingo (24) a variada e gratuita programação do Festival da Cidade. Serão cinco orquestras (Paulo Primo, Fred Dantas, Sergio Benutti, Zeca Freitas e OCSA L, com Angelo Rafael), show de Roberta Campos e Beto Guedes e a 11ª edição da Semana do Artesão.

Diversos grupos de dança de salão da cidade foram especialmente convidados para os bailes, mas a cidade inteira está sendo “tirada” para dançar. No sábado (23), às 18h, o baile dançante será com a Orquestra de Câmara de Salvador, regida pelo maestro Angelo Rafael, que convida a cantora Aiace para ser a voz do repertório essencialmente afro-brasileiro. Às 19h30, é a vez da Orquestra Zeca Freitas com o maestro Zeca Freitas à frente, comandando repertório de boleros e músicas românticas norte-americanas. Logo mais, às 21h, quem anima o baile dançante é a Orquestra Paulo Primo, regida pelo maestro Paulo Primo, cujo repertório varia do samba ao jazz, do forró ao pop dos Beatles, com interpretação do cantor Luis Orlando.