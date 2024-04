VEJA CLIPE

Cantor Benjaminn lança música composta em parceria com Carlinhos Brown

Faixa marca nova fase na carreira do artista

Publicado em 2 de abril de 2024 às 15:43

Benjaminn Crédito: Divulgação

O cantor, guitarrista e compositor baiano Benjaminn lançou a música "Marina dos Mares", nas plataformas de streaming. A faixa, uma composição em parceria com Carlinhos Brown, traz um ritmo contagiante e uma letra que celebra a beleza da natureza e do encontro com o mar e com o amor.

O clipe, dirigido por Alex Souzan e produzido pelo Universo Verde Digital, foi gravado em uma praia do litoral norte da Bahia. As imagens mostram Benjaminn interpretando a música em meio à natureza litorânea da praia da Vila de Santo Antônio, próxima às suas dunas, contracenando com a bela modelo Ize Leal.

"'Marina dos Mares' foi composta no momento de um encontro não marcado de Geo Benjamin com Carlinhos Brown em um estúdio em Salvador, onde os integrantes da antiga banda de rock Mar Revolto, que Brown e Benjaminn fizeram parte no passado, se reuniram pra fazer um som.

Assista Marina dos Mares: