NA JUSTIÇA

Cantor Thiago Servo descobre que não é pai de criança após sete anos pagando pensão; entenda

Artista, que faz dupla com Thaeme, pede R$ 11 milhões na Justiça

Em 2016, Thiago foi obrigado judicialmente a pagar pensão alimentícia para sua suposta filha. Por conta de atrasos, ele chegou a ser preso durante uma apresentação musical. O caso ganhou repercussão na mídia e a carreira do artista ficou marcada por isso. A dívida inicial de cerca de R$ 500 mil cresceu ao longo do tempo, com pagamentos irregulares por parte do cantor.