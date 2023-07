Cantor Tiee é condenado a prisão por ameaçar publicar fotos íntimas de ex

O cantor Diogines Ferreira de Carvalho, conhecido como Tiee, foi condenado a 1 mês e 18 dias de detenção pelo crime de ameaça à ex- namorada Ingrid Freitas.



O juiz Alberto Fraga, do 1º Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Nilópolis, decidiu que “o início do cumprimento da pena privativa de liberdade promovida em regime inicialmente aberto”.



Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o cantor estava ameaçando a ex-namorada em 2020, dois anos após o início do namoro. Após a divulgação de que Tiee era casado e tinha várias amantes, Ingrid decidiu terminar o namoro, mas o cantor não aceitou o fim do relacionamento, ameaçando a mulher por mensagens pelo WhatsApp.