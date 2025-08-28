SESI RIO VERMELHO

Cantora baiana Nefertiti faz show com homenagem a grandes vozes femininas em Salvador

Ao mesmo tempo, artista celebra seu primeiro trabalho autoral

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:55

Nefertiti Crédito: Divulgação

A cantora e compositora baiana Nefertiti apresenta o show “Todas as Mulheres em Mim” nos dias 5 e 12 de setembro, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho, em Salvador. No palco, a artista homenageia grandes vozes da música brasileira, como Marisa Monte, Elza Soares e Gal Costa, ao mesmo tempo em que mostra seu trabalho autoral. As apresentações marcam o lançamento de seu primeiro EP, “Minha Rainha”, já disponível nas plataformas digitais. Os ingressos estão à venda no Sympla.

O espetáculo tem direção musical de Jana Vasconcellos, que também acompanha Nefertiti no violão. Completam a banda Poliana Coelho (percussão), Will Wagner (bateria), André Luba (baixo) e Rudnei Monteiro (guitarra).

“Todas as Mulheres em Mim” propõe uma celebração da força do feminino, dialogando com influências da Tropicália, da criatividade dos Mutantes e Tribalistas e do moderno som produzido na Bahia. O EP de estreia reflete essa mistura de referências, reunindo cinco canções autorais em que a artista explora temas ligados à identidade, memória e experiências femininas.

Nascida em Salvador, Nefertiti encontrou na maturidade a sua veia de compositora. Em suas letras, busca retratar o universo do feminino por meio de vivências pessoais e caminhos de descoberta, consolidando-se como um dos novos nomes da cena musical baiana.

SERVIÇO

Nefertiti no show “Todas as Mulheres em Mim”

Data: 05 e 12 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro Sesi Rio Vermelho