Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantora baiana Nefertiti faz show com homenagem a grandes vozes femininas em Salvador

Ao mesmo tempo, artista celebra seu primeiro trabalho autoral

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:55

Nefertiti
Nefertiti Crédito: Divulgação

A cantora e compositora baiana Nefertiti apresenta o show “Todas as Mulheres em Mim” nos dias 5 e 12 de setembro, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho, em Salvador. No palco, a artista homenageia grandes vozes da música brasileira, como Marisa Monte, Elza Soares e Gal Costa, ao mesmo tempo em que mostra seu trabalho autoral. As apresentações marcam o lançamento de seu primeiro EP, “Minha Rainha”, já disponível nas plataformas digitais. Os ingressos estão à venda no Sympla.

O espetáculo tem direção musical de Jana Vasconcellos, que também acompanha Nefertiti no violão. Completam a banda Poliana Coelho (percussão), Will Wagner (bateria), André Luba (baixo) e Rudnei Monteiro (guitarra).

“Todas as Mulheres em Mim” propõe uma celebração da força do feminino, dialogando com influências da Tropicália, da criatividade dos Mutantes e Tribalistas e do moderno som produzido na Bahia. O EP de estreia reflete essa mistura de referências, reunindo cinco canções autorais em que a artista explora temas ligados à identidade, memória e experiências femininas.

Nascida em Salvador, Nefertiti encontrou na maturidade a sua veia de compositora. Em suas letras, busca retratar o universo do feminino por meio de vivências pessoais e caminhos de descoberta, consolidando-se como um dos novos nomes da cena musical baiana.

SERVIÇO

Nefertiti no show “Todas as Mulheres em Mim”

Data: 05 e 12 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro Sesi Rio Vermelho

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/nefertiti-show-todas-as-mulheres-em-mim/3083300

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua