Cantora gospel desabafa após três filhos se assumirem gays: ‘Minha alma grita’

Artista admitiu que, "apesar de respeitar essa situação, não quer dizer que acha certo ou concorda"

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 14:44

A cantora gospel Ellis Oliver escreveu um desabafo em suas redes sociais após um dos seus filhos, o ex-MasterChef Helton Oliveira, anunciar que está namorando com o influenciador Vitor Bareto. Esse é o terceiro filho da artista a assumir a homossexualidade.

O novo casal apareceu feliz nas redes sociais para revelar o romance, mas o comentário da cantora não foi exatamente de comemoração. “Meu Deus, minha alma grita dentro de mim. Como suportaria ter três filhos assumidos, se não fosse tua glória dentro de mim? Quando @nacozinhasimples se assumiu, achei que não aguentaria, logo em seguida veio o @hebertt. E disse, Deus não vou suportar. E depois você, @_heltonoliveira. Passou o tempo e vejo o cuidado de Deus pela minha e pelas suas vidas. Que apesar de respeitar essa situação, não quer dizer que acho certo ou concordo. Mas peço a Deus todos os dias para vocês serem felizes! Vocês estão na melhor mão, as mãos de Deus”, disse ela.

Logo depois, ela compartilhou o próprio comentário em seu feed no Instagram e completou: “Deus está no controle de tudo. Os que confiam no senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre”.

Helton Oliveira só assumiu o namoro publicamente nesta quinta-feira. No entanto, ele e o namorado já estão juntos há 3 anos. No Instagram, ele explicou o motivo pelo qual os dois esconderam a relação por tanto tempo. "A gente está aqui para compartilhar com vocês um momento novo na nossa vida", disse Helton.

Logo depois, Vitor completou a mensagem"Nada que vocês não saibam. Todo vai falar 'quem não sabia', mas não é sobre vocês saberem, é sobre a gente estar preparado e se sentir confortável [em falar] de acordo com o nosso tempo, amadurecimento, família, envolve muitas coisas. Por incrível que pareça, vocês não têm noção do que passa com a gente, do que passa na nossa cabeça. E muitas das coisas que aparecem para vocês não são verdade".