SAÚDE

Cantora Simony volta a ser internada para tratamento de câncer

"Fazendo as minhas gotinhas milagrosas"

A cantora Simony voltou a ser internada, na quarta-feira (17), para dar continuidade ao tratamento de câncer. Ela foi hospitalizada no HCor, em São Paulo, para realização de imunoterapia.

O procedimento precisa ser feito periodicamente desde que ela finalizou as sessões de quimioterapia. Ela compartilhou o tratamento para os seguidores do Instagram.

"Fazendo as minhas gotinhas milagrosas, as gotinhas da cura. Agradecendo a Deus, cheguei direto do aeroporto e vim para cá", disse na postagem. Ela ainda agradeceu os fãs e profissionais de saúde.