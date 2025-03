SABORES & SABERES

Caramurê lança evento em Salvador unindo gastronomia, arte e debates

Nos dias 22 e 23 de março, o restaurante promove encontros sobre os anos 70 e as histórias da capital baiana

Carol Neves

Publicado em 18 de março de 2025 às 10:18

Programação dos dois dias de evento Crédito: Divulgação

A Caramurê - Café, Arte e Livros, já reconhecida por ser um espaço que combina gastronomia, arte e cultura, lança uma nova proposta: o “Sabores & Saberes”. O evento, que promete mesclar debates relevantes com música, literatura e boa comida, terá suas duas primeiras edições nos dias 22 e 23 de março, a partir das 12h, no restaurante localizado no Comércio, em Salvador. >

No sábado (22), o tema será “Anos 70”, uma década marcada pela quebra de padrões conservadores e por transformações sociais e culturais. Para reviver essa época, o evento contará com a presença de nomes como o artista plástico Bel Borba, o publicitário Sérgio Siqueira e a atriz e diretora de teatro Hebe Alves. A música ficará por conta do cantor Théo Filho, garantindo um clima nostálgico e descontraído. >

Já no domingo (23), em homenagem ao aniversário de Salvador, o tema será “Histórias e histórias de Salvador”. O debate promete explorar a cidade sob diferentes perspectivas, da ficção à ancestralidade, com a participação do autor Marcus Vinícius Rodrigues, da jornalista e pesquisadora Cleidiana Ramos e do professor e escritor Marielson Carvalho. O violão de Rita Tavarez completará o cenário, proporcionando um encontro rico em cultura e reflexão. >

Fernando Oberlaender, editor da Caramurê, explica que o “Sabores & Saberes” segue a mesma dinâmica dos outros eventos do espaço, mas com temáticas mais amplas. “A ideia é que tenha um papo gostoso, muita descontração e comida boa”, comenta. O objetivo é abrir as portas para discussões que vão além da gastronomia, criando um ambiente onde arte, música e literatura se encontram em harmonia. >

SERVIÇO>

- O quê: Sabores & Saberes >

- Quando: 22 e 23 de março, a partir das 12h >

- Onde: Caramurê - Café, Arte e Livros (Comércio, Salvador) >