CINEMA

Carlos Betão e Luciana Souza estão em novo curta-metragem baiano

Atores serão dirigidos por Eduardo Tosta, que já teve produção exibida em Cannes

Da Redação

Publicado em 2 de maio de 2024 às 15:00

Luciana Souza e Carlos Betão em ensaio para o filme Crédito: divulgação

O diretor de cinema Eduardo Tosta, baiano, já está nos preparativos para seu novo filme, o curta-metragem Guardião. A produção terá dois atores baianos consagrados: Carlos Betão e Luciana Souza. Os ensaios aconteceram até quinta-feira, 2, e as gravações começam nesta sexta-feira, 3. Eduardo classifica o novo filme como um "conto queer folclórico".

O ator Carlos Betão já estrelou a série O Doutrinador e a novela Segundo Sol e atualmente está em No Rancho Fundo, às seis horas, na Globo. Ele descreve o novo filme de Eduardo Tosta como uma história sobre aprendizado.

"É um roteiro instigante, de uma poesia profunda, cheio de nuances e logo na primeira leitura nos oferece imagens povoadas por silêncios e olhares" Carlos Betão ator

A atriz Luciana Souza, que integrou o elenco de Ó Pai, Ó e Bacurau, ressalta a importância da direção de Eduardo Tosta, que traz mais uma vez para seus projetos temáticas sociais que atravessam a sociedade. “Me alegra saber que diretores tão jovens tragam nas suas produções as manifestações culturais populares para falar de temas que estão na ordem das emergentes temáticas sociais”, destaca a atriz.

"É logicamente desafiadora a criação de uma nova personagem e ao mesmo tempo estimulante. Um salve ao Guardião que nos aguarda" Luciana Souza atriz

Além dos consagrados atores, quem estrela o curta é João Sena, de 8 anos, que faz sua estreia no audiovisual. Escolhido durante as seletivas em Salvador, o menino viverá o criativo Fernando, trazendo semelhanças com o jeito autêntico de ser da criança.

Guardião chega após uma participação de Eduardo Tosta no Festival de Cannes, um dos mais importantes do cinema internacional no maior festival de cinema da Bahia, o XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema, onde recebeu críticas positivas que descreveram a direção do cineasta como "precisa e meticulosa" em seu último trabalho, o terror psicológico Camaleoa.

Agora, com Guardião, Tosta vai abordar a convivência entre avô e neto, trazendo debates sobre conflitos geracionais e tabus sobre masculinidade. "Embarcar nesse novo projeto tem sido uma experiência inigualável. Espero que esse melodrama atual, que flerta com o cinema do imaginário, consiga alcançar o coração das pessoas”, diz o diretor sobre o novo filme.