APAIXONADOS

Carol Peixinho faz declaração de amor para Thiaguinho em aniversário de 41 anos: 'Amo te amar'

O cantor Thiaguinho ganhou uma declaração de amor da namorada Carol Peixinho nas redes sociais em celebração pelos seus 41 anos. O casal, que começou a namorar em 2022, celebrou a data com festa neste final de semana ao lado de amigos e familiares.

"Hoje é dia do melhor parceiro da vida, Thiaguinho. Do homem mais coração, honesto, doce, amigo, comprometido, generoso, leal…Parabéns, meu Amor! Te celebro todos os dias com muito amor e muita gratidão por você existir na minha vida! 4.1 chegou, hein, e na sua melhor versão!"