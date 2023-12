Carol Peixinho relembra início da relação com Thiaguinho: 'Tinha algo de diferente'

Durante participação no programa Domingão com Huck, neste domingo (3), a empresária e influenciadora Carol Peixinho e o cantor Thiaguinho relembraram o início do relacionamento. De acordo com Lari Tamaro, amiga do casal, o interesse partiu, primeiramente, do artista.



"Um ano antes deles começarem a namorar e se conhecerem, ele [Thiaguinho] quase que diariamente me mandava mensagem pedindo para eu conseguir um encontro entre os dois (...) Já sabia que eles iriam conseguir se conectar de uma maneira bacana, porque o Thiago, sendo pisciano, ele tem esse lado emotivo, muito romântico. E a Carol ela é uma ariana porreta, porque ela é baiana, uma pessoa que gosta de viver", revelou.