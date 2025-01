DIVERSÃO

Casa da Mãe apresenta a edição de verão do Bar do Jô

Evento celebra a diversidade musical com convidados e mistura de estilos autênticos

Neste sábado (11), às 21h, a Casa da Mãe, no Rio Vermelho, será palco para mais uma edição especial do projeto “Bar do Jô”. O cantor Jô Barros, reconhecido pela fusão criativa de estilos, retorna ao espaço para celebrar a música popular brasileira com releituras que transitam entre o arrocha, o brega e a MPB, em uma noite vibrante e cheia de surpresas.