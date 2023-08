Casa do Benin antecipa Flipelô

Casa do Benin :. Crédito: Divulgação

Em fase comemorativa pelos seus 35 anos, a Casa do Benin, no Pelourinho, já entra nesta terça (8) em clima da Flipelô. Até domingo, o casarão histórico vai receber uma programação gratuita que passa pela música, culinária, literatura, fotografia, performance e rodas de conversa, trazendo diferentes narrativas e olhares sobre a cultura negra.



Inspirada nos ensinamentos e escritos da imortal Mãe Stella de Oxossi – homenageada desta edição da Flipelô, que começa amanhã – as reflexões e intervenções artísticas focam no aqui e agora, mas também possibilitem o trânsito entre o passado, a ancestralidade, a tradição e o futuro. “Vale pontuar que Mãe Stella a foi uma das personagens que participou dos intercâmbios do projeto Bahia Benin, que levou a criação da Casa do Benin, em 1988”, afirma Chicco Assis, diretor de patrimônio e equipamentos culturais da Fundação Gregório de Mattos.

Performance Thank You Exu. Crédito: Camila de Moraes/Divulgação

A programação será aberta nesta terça, às 17h, com o bate-papo Patrimônio é... – 35 anos da Casa do Benin: Memórias e Outras Perspectivas, com a participação de Abiola Akande Yayi, Arlete Soares e Goli Guerreiro. Às 18h30, o escritor e performer Nelson Maca vai realizar o recital Thank You Exu, ao lado do DJ Gug Pinheiro, da poeta Lúcia Santos e do grafiteiro Lee 27. A performance, traz poemas, permeados de elementos visuais e sonoros, sobre o orixá Exu, suas qualidades, funções e ambientes.

A agenda segue, quarta (9), a partir das 11h, com visitas mediadas pela exposição Lapso Temporal - Casa do Benin 35 anos, com fotografias de Arlete Soares. No mesmo dia, às 16h, acontece a audiência pública poética com representantes da cena literária negra e independente da cidade e mediação de Nelson Maca.

Na quinta (10), a Editora Organismo faz uma ocupação literária com a realização de três mesas de debate, às 14h, às 15h30 e às 17h, reunindo vários autores, de diferentes gerações e perfis. O dia termina com apresentação da performance O Museu é a Rua!, a partir das 18h30, do Grupo de Arte Popular A Pombagem.

Jorge Washington: aula show e edição do Culinária Musical. Crédito: Divulgação

A agenda segue com oficinas, bate-papos,lançamentos e contação de histórias. Um dos destaques do fim de semana, no sábado (12) , é a aula show com Jorge Washington, que convida Vovó Cici e Marlene da Costa para ensinar a fazer um Mulukun, comida rito a Oxum. Jorge Washington também comanda uma edição especial do Culinária Musical, domingo, a partir do meio-dia.

Ainda no sábado às 15h, ocorre o lançamento do livro ilustrado Awon Ona Jagun – Narrativas de Mãe Carmen de Osaguian, que conta histórias da vida de yalorixá do Gantois. Já Mãe Stella será reverenciada no encontro Iyás Minhas Raízes – Mãe Stella de Oxóssi em Memórias de Família, às 16h30, com os sobrinhos Thomazia Azevedo, Tereza Azevedo e Adriano Azevedo.

Veja a programação completa Casa do Benin na Flipelô+ 2023

08/08 Terça – Antes de Tudo Exu

17h – Patrimônio é... – 35 anos da Casa do Benin: Memórias e Outras Perspectivas (Abiola Akande Yayi, Arlete Soares e Goli Guerreiro)

18:30h – Thank You Exu – Nelson Maca e convidados

09/08– Quarta – Amalá de Ideias

11h - Visitas Mediadas (Acervo da Casa do Benin e Exposição Lapso Temporal)

16h às 18h – Afreketê – Audiência Pública Poética: Ponto de encontro e articulação da cena literária negra e independente para reflexões, intervenções e elaboração de propostas de ocupação poética da Casa do Benin. Convidado: professor da Escola de Direito da UFBA e advogado Samuel Vida. Mediação: Nelson Maca

** 35 Anos Casa do Benin na Flipelô+

10/08 - Quinta – O Tempo de Okê Arô

10h – Do Silêncio ao Berro: Oficina de Performance Poética (Lucas de Mattos e Nelson Maca)

11h – Visitas Mediadas (Acervo da Casa do Benin e Exposição Lapso Temporal)

14h às 15h20 – Ocupação Editora Organismo: A literatura negro-brasileira, entre amor e unguento? – Josevaldo Santiago, Anajara Tavares e Ari Sacramento (mediação)

15h30 às 16h50 – Ocupação Editora Organismo: Literatura de mulheres negras como feitiço – Juciane Reis e Camila Carmo e Hildália Fernandes (mediação)

17h às 18h20 – Ocupação Editora Organismo: Milongas e ancestralidades negras no processo criativo literário - Lande Onawale, Kota Gandaleci, Maria Dolores Rodriguez (mediação)

18:30h - Atração Artística: Grupo de Arte Popular A Pombagem – O Museu é a Rua!

11/08 – Sexta – Funfun

10h – Do Silêncio ao Berro: Oficina de Performance Poética (Nelson Maca e Lucas de Mattos)

11h – Visitas Mediadas (Acervo da Casas do Benin e Exposição Lapso Temporal)

14h às 15h20 – Da Escrita ao Palco – o Stand Up Comedy como instrumento de letramento racial – Alan Miranda e Convidados

15h30 às 17h30 – Mostra: Resultado da Oficina de Performance Poética

18h às 19h20 – Ocupação Editora Malê: Lançamento do Livro Estampas do Abismo de Jovina Sousa + Bate Papo + Autógrafos

19h30 às 20h50 – Ocupação Editora Malê: Lançamento do Livro A Galinha Coquém de Vanda Machado + Bate Papo + Autógrafos

12/08 – Sábado – Para Todas as Ayabás, Para Todas Elas

10h às 11h20 – Ocupação Editora Organismo: Contação de História em vozes negras. Lorena Ribeiro, Jaqueline Santana e Fernanda Santiago (mediação)

11h – Visita Mediada (Acervo da Casa do Benin e Exposição Lapso Temporal)

13h – Aula Show: Jorge Washington Convida Vovó Cici e Marlene da Costa

15h às 16h20 – Lançamento do Livro “Awon Ona Jagun – Narrativas de Mãe Carmen de Osaguian” de Tanira Fontoura, Tiago Coutinho, José Ricardo Lemos e Rubens Caldas + Bate Papo + Autógrafos

16h30 às 17h50 – Iyás Minhas Raízes: Mãe Stella de Oxóssi em Memórias Familiares – Thomazia Azevedo, Tereza Azevedo, Adriano Azevedo

18h30 às 20h – Atração Artística: A Mulherada

13/08 - Domingo - Oxalá Quem Guia

11h - Visita Mediada (Acervo da Casa do Benin e Exposição Lapso Temporal)

12h às 17h - Culinária Musical com Jorge Washington