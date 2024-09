GRATUITO

Casa do Benin integra atividades do Festival da Primavera

Programação especial acontece a partir de quarta (25); e segue até sábado (28)

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 06:00

As visitas às exposições na Casa do Benin são guiadas Crédito: Jefferson Peixoto /Secom PMS

A Casa do Benin se une à celebração da Primavera dos Museus 2024, com uma programação especial que acontece a partir dessa terça (24) e sábado (28), sempre às 14h, com visitas mediadas às exposições em cartaz, oficinas e consulta pública para a construção do seu Plano Museológico. As ações integram a programação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que elegeu como tema neste ano: Museu: Acessibilidade e Inclusão. A iniciativa pretende discutir o papel dos museus na promoção do acesso a todos os seus públicos, independentemente de condições físicas, sensoriais ou cognitivas.

Além de apreciar as obras colecionadas pelo antropólogo e fotógrafo francês Pierre Verger e ter acesso a produtos que promovem e valorizam a cultura de matriz africana, o público poderá visitar a mostra Retratos de um Espaço Tempo, que reúne obras da artista Samara Paiva.

Nesse período, outras duas ações artístico-culturais prometem movimentar ainda mais a casa, com manifestações de engrandecimento da identidade afro-brasileira e fortalecimento do empreendedorismo negro. A primeira delas é a Oficina de Capoeira, com aulas do grupo Gangara marcadas para os dias 24 e 28, sempre às 19h. A segunda iniciativa propõe o estímulo ao empreendedorismo negro com a Ocupação Aláfia, uma feira de empreendedoras negras, organizada por Rosângela Athayde.

A Primavera dos Museus faz parte do conjunto de iniciativas previstas para serem realizadas durante o Festival da Primavera, projeto idealizado pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo.