Casa Lisboa virou Cascais, ganhou novo dono e novo chef

Ronaldo Jacobina

Publicado em 19 de julho de 2025 às 05:00

Cozinha do Cascais tem novo comando Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Após 18 anos com a marca Casa Lisboa cravada na fachada, o restaurante da Rua Manuel Dias de Morais, de número 35, no bairro do Jardim Apipema, foi rebatizado como Cascais. A casa, fundada pelo chef português Gualter Freire, não só mudou de nome, como de dono. Desde fevereiro último, o Cascais vem sendo comandado pelo chef belga Laurent Rezette que além da gestão assumiu também a cozinha da casa. E as mudanças não param por aí. Desde então Laurent, que deixou o Chez Bernard para assumir seu próprio negócio, vem promovendo alterações no espaço que vão do salão à cozinha. >

Volta do Pescador: uma das novidades do novo cardápio Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Além da nova marca estampada na frente, o Cascais foi totalmente repaginado, ganhando uma nova aparência que o deixou mais leve e contemporâneo. Desde a charmosa varanda que agora, depois de coberta, poderá ser ainda melhor aproveitada, até o salão que recebeu nova cor em suas paredes, que tornou o ambiente mais aprazível. As mesas ganharam novas toalhas e mais alguns detalhes que o cliente mais atento certamente identificará. O resultado tem agradado. A equipe e os clientes. >

Leitão à Bairrada Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Mas essa hora você deve estar aí preocupado com o destino do Bacalhau. O com Natas, à Braz em Migas com Broa de Milho, à Portuguesa, à Lagareiro com Batatas ao Murro e, claro, o campeão de vendas, o Bacalhau na Telha. Tranquilize-se. Estão todos lá. Clássico é clássico e ninguém é doido de mexer. Só um pouquinho, talvez. Na apresentação, pelo menos. Afinal o novo dono é um chef com décadas de experiência no Brasil e na Europa, e como tal tem que dar seu toque pessoal em tudo que serve. E como chef também, ele não conseguiu se conter e já incluiu algumas novas criações ao menu da casa. >

Bacalhau com natas gratinado Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Ou seja, além de tudo aquilo que o cliente estava habituado a ver nas páginas do cardápio, este ganhou mais frescor com a entrada de deliciosos pratos como o Magret de Pato, a Lagosta Gratinada com Molho Bisque, Polvo à Lagareiro Assado na Caçarola, Filé Mignon Black Angus com Molho Tartufo e outras iguarias igualmente saborosas. Como a Sardinha à Costa Portuguesa e o Peixe ou Marisco Fresco do Dia que lá ganhou o poético nome de Volta do Pescador da Cabana do Rio Vermelho e estão na categoria de entradas. “A Volta do Pescador pode mudar todo dia, a gente prepara o que o pescador pegou na sua rede. Pode ser peixe, lagosta, camarão e/ou tudo junto e misturado”, explica o chef. >

Bacalhau na telha Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

O contrário do Leitão à Bairrada que antes tinha que ser encomendado com antecedência e era servido inteiro. Agora, além de estar no cardápio todos os dias, a porção passou a ser individual. E pode acreditar, além de uma bela de uma apresentação, o sabor é maravilhoso. >

Sardinha à Costa Portuguesa Crédito: Divulgação

Vale lembrar que o Cascais tem um bom Menu Executivo que, ao contrário da maioria dos restaurantes que funciona apenas até sexta-feira, o de lá vai de terça-feira à sábado, exceto nos feriados, e custa R$ 129. E o melhor, alguns dos pratos do Menu à la Carte, como o Bacalhau com Natas, estão lá, juntamente com outras tentações lusitanas como o Frango de Leite Piri-Piri e até o festejado Leitão à Bairrada. >

Laurent Rezette é o novo dono e novo chef do Cascais Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Quer mais um motivo para ir lá conhecer? Tem. A adega está recheada com cerca de 100 rótulos de quase todo o mundo. Do velho ao novo. E as sobremesas que, como era de se esperar de um “restaurante de Cascais”, a carta de sobremesas está renovadíssima. Dos clássicos como o Pastel de Belém aos novos como a Torta Jéssica de Pistache e Frutas Vermelhas e o Bolo da Ilha da Madeira com Vinho do Porto. Melhor que isso, talvez na charmosa cidade de Cascais, no Além Mar. >

Serviço:>

Cascais - @cascaisrestaurante>

Rua Manuel Dias de Morais, 35, Jardim Apipema>