FIM DO PROGRAMA

Casemiro Neto se despede do QVP; segunda estreia 'Alô Juca' na TV Aratu

Um dos programas mais tradicionais da televisão baiana, o Que Venha o Povo teve sua última edição nesta sexta-feira (12) na TV Aratu. Apresentador da atração, Casemiro Neto despediu-se do público do meio-dia, anunciando que migrará para a manhã, onde apresentará o Bom Dia Bahia a partir de segunda-feira (15).

"E acabou mesmo. Mais uma vez, o programa sai do ar. Mas pode voltar, nunca se sabe. Pois o programa é amado. Saí agora na rua e o povo todo perguntando. Mas eu tenho um convite: segunda-feira, Bom Dia Bahia comigo. A gente vai começar o dia sempre bem formado. Com a minha cartilha de jornalismo, ética, credibilidade, honestidade e respeito. Eu sei que você gosta de dessa maneira", despediu-se Casemiro, deixando no ar um possível retorno.